孫協志26日錄狼谷競技台《Game什麼東西》，被問到緋聞女友夏宇童，他老話重提，「一切都很好，我們是好朋友，都在正常狀況，一切都很難說，順順的就好，她是個好女孩。」語畢不忘呼籲大家，支持夏宇童10月即將推出的新專輯，他坦言，「我是她歌迷。」
外傳孫協志已帶夏宇童讓媽媽鑑定過，對此他連忙否認，「沒沒沒，那都是不知道哪來傳的消息，請大家多支持她，未來順其自然。」至於未來是否有機會公開認愛，他苦笑，「私人的事不會多說，公眾人物是一回事，我們還是需要一些空間，一般人就算有什麼感情進展，也不會跟全世界報告。」被問到是否可能閃婚，他停頓了一下，「不知道，以後再說吧，現在一切都是順著感情走。」
「童志戀」傳得熱烈，是否擔心戀情見光死，孫協志失笑，「現在還不夠光嗎？現在蠻光的，一切順其自然，謝謝大家關心。」談到夏宇童優點，他滔滔不絕，「她是好女孩，她很乖，也很棒。」最後忍不住再次呼籲，「大家請多支持，她10月要發片。」
(中時 )
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