◎柯文哲酸小英撿到菸 藍綠對決將輸韓

台北市長柯文哲今早受訪時被問及近日多份2020民調數字，他分析，這段期間國民兩黨不斷做民調，其實1 to 1藍綠對決的狀況，蔡英文總統、高雄市長韓國瑜一直在消長，「一開始蔡英文撿到槍，所以一對一會贏，不過因為她最近撿到菸，所以又輸掉了！」至於他自己目前民調都墊底，柯則說，因為沒有宣布參選，大概就是降到25％基本盤，如果現在真的豎起一個「第三方（第三勢力）」旗子，支持度會不會跑過來，他雖不知道，但是是有可能的。

◎台灣美食展 林佳龍缺席 葉菊蘭快閃

國安人員涉嫌用總統專機走私免稅菸，華航董事長昨表示願意負完全責任，但整場記者會內容讓交通部無法接受，態度強硬稱會同意謝世謙請辭，暗示要他走人，讓話題繼續延燒。交通部長林佳龍原本要出席今日開幕的2019台灣美食展，活動前臨時喊卡，改派政務次長參加。

◎綠里長為淹水再槓市府 韓：沒意思

719高雄豪大雨釀成多地積淹水災情，三民區民進黨籍正興里長沈秀玲痛批市長韓國瑜治水無方，更聯合「WEcare高雄」罷韓30活動送交千份罷韓連署書，連日來槓上市府。對此，韓國瑜今天受訪表示，里長如此說法，很多里民都反彈，實際上雨停後水退很快，「希望里長去傾聽里民聲音，不要一直針對市長」。

◎馬俊麟撇不倫戀 妻認婚姻思考中

馬俊麟妻子梁敏婷因懷疑婚姻被介入，1個月內連發2次臉書文表達不滿，甚至鬧離婚，此時王瞳男友艾成也默認8年情斷，一波未平一波又起。本報昨（25日）獨家披露馬妻日前帶著5個月大的雙胞胎兒子和媽媽搬到西門町住，馬俊麟25日把他們接回家。馬俊麟25日晚11點多在臉書直播澄清妻子、小孩在家、沒出去，馬妻今（26日）早認了的確有出去住。

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(中時電子報)