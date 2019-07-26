到底是誰准許國安局特勤線上刷卡購買未稅香菸，還特許存放在華膳倉儲?華航高層至今未說明清楚，台北地檢署25日指揮調查局新北市調處前往華航桃園總部的「空中用品供應處」及「華膳空廚」執行搜索，據悉，檢調是在約談空品處小組長黃川禎後，依黃的供述，前往空品處搜索並扣押相關證物，據了解，搜索仍在執行中，北檢對此不予回應。

由於調查局前天晚上才帶回與吳宗憲、張恒嘉兩名警衛官接頭的華航窗口空品處業務小組長黃川禎，並於昨天上午移送檢方複訊。據悉，黃供稱國安人員在總統出訪 時「團購」行之有年，他都循例辦理，這次採購數量爆增，他遵照長官指示，也只能處理備貨。

但這位長官到底是誰?華航至今說不清楚。黃為空品處的基層職員，後來被調去做機場餐，職稱為資深管理師，這次為了總統出訪專案，7月1日回鍋空品處擔任組長，但任職23天就出事。

由於黃在空品處任職很久，過去也曾和吳、張接頭，他對整個採購 的整個流程均向檢方清楚交代，檢方訊後認為，黃涉犯貪汙罪及菸酒 管理法等罪嫌，諭令20萬元交保。不過，對於華航遲遲不肯交代誰核准這項未稅採購，以及誰核准將未稅菸品放置在華膳倉儲?檢方似乎已經漸漸失去耐心，為了預防遭到滅證，因此才會加快搜索行動。

(中時電子報)