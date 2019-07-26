由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，26日起一連4天在台北世貿一館盛大展出。（鄧博仁攝）

由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區。（鄧博仁攝）

副總統陳建仁26日出席「2019台灣美食展」開幕典禮。（鄧博仁攝）

「2019台灣美食展」今開幕時，副總統陳建仁上午出席時，向國際友人保證3件事，第一、台灣美食保證好吃；第二、台灣美食深受國際肯定；第三、台灣是非伊斯蘭國家中，對穆斯林最友善的旅遊地點之一。隨後他逛美食展時，還特地參與做粢粑。

「2019台灣美食展」今起一連4天在台北世貿一館盛大展出，主辦單位將展區打造成「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區，一早開幕即吸引許多民眾前往。

(中時 )