2019台灣美食展開幕 副總統向國際掛3保證 14:062019/07/26 中時 鄧博仁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 副總統陳建仁（左2）出席「2019台灣美食展」開幕典禮。（鄧博仁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，26日起一連4天在台北世貿一館盛大展出。（鄧博仁攝） 由台灣觀光協會主辦的「2019台灣美食展」，打造「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區。（鄧博仁攝） 副總統陳建仁26日出席「2019台灣美食展」開幕典禮。（鄧博仁攝） 「2019台灣美食展」今開幕時，副總統陳建仁上午出席時，向國際友人保證3件事，第一、台灣美食保證好吃；第二、台灣美食深受國際肯定；第三、台灣是非伊斯蘭國家中，對穆斯林最友善的旅遊地點之一。隨後他逛美食展時，還特地參與做粢粑。 「2019台灣美食展」今起一連4天在台北世貿一館盛大展出，主辦單位將展區打造成「美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食」等5大展區，一早開幕即吸引許多民眾前往。 (中時 ) #台灣 #國際 #保證 #美食展 #開幕 也許您會感興趣 推薦閱讀 新版高一台灣史 宣稱「台灣主權未定論」 23:582019/07/22 生活 《國際油價》周一國際原油漲逾1％，為連二天反彈上漲 10:002019/07/23 財經 讓台灣蔬果通行全球 台灣麥當勞攜農糧署推動GGAP國際認證 20:432019/07/23 財經 美食展買高鐵便當抽車票 還可試吃商務車廂點心 12:212019/07/24 旅遊 台灣美食展登場 高鐵便當限量優惠 12:052019/07/24 財經 扯！台北滑冰賽被拔 國際總會駁：台灣自己不辦 20:022019/07/24 體育 台灣美食展7／26開鑼 互動體驗匯氣 21:372019/07/25 財經 台灣美食展 體驗行銷衝人氣 04:102019/07/26 產業．科技 私菸案衝擊 交長神隱、葉菊蘭封口 10:392019/07/26 政治 避風頭！台灣美食展 林佳龍缺席、葉菊蘭快閃 11:452019/07/26 生活 生活熱門新聞 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 - 生活 誰的境外？華航「境外交易說」笑翻金融圈 - 生活 - 中時 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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