國民黨中央審核委員會今天核定徵召爭取高雄立委失利的陸委會前副主委張顯耀參選台中第1選區，對上民進黨的立法院副院長蔡其昌，也提名藍委陳雪生拚連江區立委連任，未來一併送到全代會上正式提名。

國民黨日前進行第10波立委提名作業，已完成提名64個立委選區、66人，佔區域及原住民立委75個選區的85.33％，並佔應選總額79名的83.54％。

原本要在24日中常會上徵召以1％落選高雄左楠立委初選的陸委會前副主委張顯耀，最終臨時喊卡暫緩，不過，熟悉地方人士認為應不會拖太久。而當天中常會上也授權中央提名審核委員會，能夠在全代會前，核定提名作業選區的建議輔選方式暨名單，並提到下次中常會追認。

國民黨稍早發布新聞稿指出，依據7月24日國民黨中常會的授權，第10屆立法委員選舉中央提名審核委員會今天核定，台中市第1選區徵召張顯耀參選、連江縣選區提名陳雪生參選。

(中時 )