去年九月揭發促轉會淪為「東廠」的前促轉會副研究員吳佩蓉，今天在臉書宣布投入高雄市第六選區立委選舉，將對上民進黨現任立委趙天麟以及國民黨高雄市議員陳美雅。針對自己因為吹哨者的角色導致促轉會前副主委張天欽下台，促轉會公信力蕩然無存，吳佩蓉引述愛因斯坦的話：「世界之所以成為一個危險的地方，不是因為那些行惡事的人，而是那些看見惡事卻無動於衷的人。」

吳佩蓉在參選聲明中提到，去年912事發當日，她寫了一封信向同事致歉，並說明為何會選擇揭發此事。各種陰謀論隨之而起，或揣測她的動機，或指責我洩密、不識大局、抓耙子等等。「說不難受是騙人的，但這一切紛擾因我而起，我本該承擔。」

吳佩蓉表示，那陣子，看見新聞中無辜被波及的同事遭受莫大責難，增加許多額外的工作負擔，至今我仍感歉疚。有人說，這件事阻礙了轉型正義的推動，甚至就此烙印東廠汙名。「我自己並不這樣認為。」

她強調，轉型正義的重要工作之一是還原歷史真相，包括從資料中挖掘過去有人在上級的命令交付下，執行今日我們認為不該去做、特別是侵犯人權的事。如果執行轉型正義的機關，打算蒐集資料來打擊異己，豈不是犯了相似的錯誤！而這件事若真被執行了，不論成功與否，從此，我們將背負更大罵名。

「朋友叨念我，就算阻止了一個不適任官員，可能還有千千萬萬個，擋的了嗎？我沒有足以說服人的答案，擋一個是一個。」吳佩蓉說，她更在意的是，即便仿效東歐制定「除垢法」，讓過去有迫害人權紀錄的人無法再任公職，那麼，又該如何排除時至今日仍不懂尊重人權法治價值的官員擔任政府要職？

吳佩蓉指出，政府機關存在的一天，就有其固定的工作期程，執行既定政策，像是一列對號火車，每天按時出發，沿途遇到狀況，頂多延遲，或停駛一段時間，障礙解除後繼續運作。轉型正義並不是單為受難者而做，而是為了我們以及下一代，透過法治與教育來深化民主，避免國家權力再次無限擴張，威脅人民的生命、財產與自由。

回憶那段日子，吳佩蓉表示，在媒體的尊重保護下，她沒有曝光，日常作息也沒有太大變動。只不過，為了不造成別人的困擾，多數時間，她宅在家或去書店看書。親友也轉寄了很多來自網路的討論，包括新聞報導、社群平台的留言、媒體的投書與社論。當中，有為她打氣加油的、有批評指責的，以及持平分析的意見。「這些訊息與回應，彷彿在我的周遭慢慢燃起一盞盞燭光，透出光亮與溫暖。很謝謝當時每一股安慰、鼓舞、支持，甚至是打擊我的力量，您們以實際行動守護了台灣的民主價值。」

吳佩蓉說，我們都清楚，民主若要永續發展，國會能否發揮監督制衡功能是一大關鍵。讓預算、資源能合理地運用與分配，避免獨厚少數個人或團體，是民主國家的另一道重要防線。遺憾的是，這道防線不斷地向後退縮。過去較常在議員臉書看到的行程，像是清晨送車出遊、去公園、早市跟鄉親問安、在婚喪喜慶活動亮相，逐漸佔滿立委的臉書。有人一早搭高鐵到立院，去議場簽個名，再搭車回選區跑行程。勤於問政，回選區跑攤時間較少的委員，下一屆可能連初選都過不了關。立委與地方議員的工作重心漸漸重疊，監督中央施政的力道勢必衰減。

吳佩蓉強調，「該是時候做出改變了！」過去她總以為，隱身幕後貢獻所學與提供意見，便能改善現況，讓社會前進一小步。後來察覺，政治人物所在乎的事、所作所為，不一定符合人民的期待。甚至特定個人、團體或政黨的利益凌駕於多數民眾利益之上。

吳佩蓉說，她將投入2020年高雄市第六選區立委的選舉。「這裡是我出生與成長的地方，也是這座城市高躍雄飛的起家厝所在。」

(中時 )