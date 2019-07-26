雙城39歲強打克魯茲(Nelson Cruz)對戰白襪，終於在生涯第15年敲出首次單場3響炮，同時也是他連續4場開轟，個人包辦5分打點，助雙城以10比3贏球之外，這也是雙城本季第9度單場有5發全壘打以上，刷新大聯盟百年紀錄。

今年沒有幾位打者能在白襪強投吉歐利托(Lucas Giolito)手下嘗到甜頭，不過克魯茲對戰吉歐利托連3打席都敲轟，在這位奔馳沙場15年的39歲老將，賽前累計382轟，終於締造生涯首次單場3響炮，繼2天前大都會坎諾(Robinson Cano)後，又一位經驗老到的強打達陣生涯里程碑。

除了克魯茲之外，凱普勒(Max Kepler)和沙諾(Miguel Sano)也敲出全壘打，雙城本季第9場達成單場5轟以上，打破紅襪在1977年的8場紀錄，寫下大聯盟新頁。除此之外雙城今年火力不容小覷，目前團隊已累計199轟是大聯盟最會開轟的球隊，狠甩以174轟並列第2的洋基和道奇。

去年雙城總計僅166支全壘打，今年199轟不但早就超越，在例行賽才打102場的情況下，若打完162場賽事，除了可能破隊史單季最多的225轟，還有可能刷新去年洋基剛締造的單季最多267支全壘打紀錄，上看單季300轟。

而有趣的是，雙城在客場僅花50場就敲出110支全壘打，相較主場52場敲89轟多上不少，而雙城的標靶球場被認為是「打者墳場」，在今年大聯盟球場指數排行中，難敲全壘打的程度上排名第6，在主場不利的情況下達成此項里程碑實屬不易。

(中時電子報)