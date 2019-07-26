為提升偏鄉學子競爭力，並讓資源做最有效運用，台南市鹿野苑關懷之家請專人整理辦公室閒置的10部電腦，轉贈附近國中小，26日上午舉行捐贈儀式，由左鎮國小校長李智賢、光榮國小總務主任黃永忠、左鎮國中校長蔡宜興代表接受，左鎮區長李燿州也致贈感謝狀予蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切、蔣揚基金會董事長譚守馨。

鹿野苑關懷之家成立逾20年，是迷途少年與家暴兒少及婦女度過人生困境的中途之家，因救助需求及政府政策改變，暫時停業1 年，創辦人天津洛本仁波切不忍關懷之家內的各種資源閒置，去年底將館內2千餘冊圖書捐贈給左鎮、玉井、楠西、南化4區公所圖書館，充實地方圖書館藏。

今年鹿野苑再度整理辦公室，統計有10台電腦，資源閒置相當可惜。仁波切特請專人重新整理，重灌軟體後捐贈給左鎮國中5台、左鎮國小3台、光榮國小2台，希望讓學子能有更多上網及操作電腦機會，縮短城鄉學習差距。

洛本天津仁波切表示，偏鄉地區資源少，弱勢學子更需要有心人士或企業多關懷與支持，除此次捐贈鹿野苑重新整理的二手電腦給周邊學校，將資源做最有效運用，蔣揚基金會未來也計畫開放鹿野苑電腦教室、烘焙教室，提供公益團體借用上課，在鹿野苑重新營業前，將設施發揮最大價值。

(中時 )