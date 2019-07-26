經常吃大量辣椒導致老年失智風險飆高

對愛吃麻辣料理的華人來說，這無疑是一個新的警訊。最近一項以華人為對象所做長達15年的醫學研究顯示，平時經常吃大量辣椒的人，在中老年時期記憶力衰退情況比吃少量或不吃辣的人高出許多。如果每日食用辣椒量超過50公克，記憶衰退風險比其他人高出一倍，體重較輕的瘦子還會更嚴重。

據南澳大學(University of South Australia)網站發佈的消息稱，由該大學與卡達大學( University of Qatar)的專家聯手進行的研究發現，紅辣椒和墨西哥辣椒的愛好者比不亂吃這些辛辣調味料的人，在老年時患上失智症的風險要高非常多。

專家們針對1991年至2006年參加「國家健康與營養調查」的4582名中國大陸居民的健康狀況進行研究，並綜合考慮了所有社會人口因素和參與者的生活方式後發現，這些年齡在55至71歲之間研究樣本中，愛吃辣椒的人記憶力衰退情況比較嚴重，平均每天吃辣椒50公克以上的人，記憶力衰退機率高一倍，而且瘦子比肥胖者更為嚴重。

卡達大學一位博士表示，「我們之前做的研究表明，吃辣有助於使體重和血壓恢復正常。現在我們則發現，吃辣對老年的認知能力會造成極不良影響。」

研究報告指出，這次研究的是以新鮮辣椒和乾辣椒為主，不涉及甜辣椒或黑胡椒。而研究辣椒是因為它在亞洲非常普遍，中國大陸一些地區幾乎三分之一的成年人每天都吃辣，甚至許多地方特色飲更擁有豐富多采的辣椒料理。

不過，這項研究以大陸居民為樣本，可能涉及文化與飲食習慣差異，在不同種族與文化的國家是否適用，仍有待進一步研究。

辣椒中的活性成分是辣椒素，能夠促進新陳代謝，這意味著會加速燃繞脂肪。專家認為，體重正常的人比胖人對吃辣更敏感，因此，對記憶力和體重的影響就更為明顯。不過專家也指出，教育水準當然也可能影響老年人的認知能力，這個問題也需要另立項目做進一步的詳細研究。

(中時電子報)