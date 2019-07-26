難民赴歐再傳悲劇！一艘搭載250名前往歐洲的難民木船25日在利比亞外海翻覆，利比亞海防隊與當地漁民救出134人，目前只撈到一具遺體，當局擔心另115名失蹤者全數溺斃，恐成今年地中海最慘重難民意外。

一艘搭載250名前往歐洲的難民木船25日在利比亞外海翻覆，利比亞海防隊目前只撈到一具遺體，當局擔心另115名失蹤者全數溺斃，恐成今年地中海最慘重難民意外。（美聯社）

法新社報導，利比亞海軍發言人卡希姆（Ayoub Kacem）將軍表示，根據倖存者目擊證詞，這艘搭載約250人的木船在距離海岸約5海里處沉沒，船上134名移民獲救並發現一具屍體，另外115人依然失蹤。他並表示，多數獲救移民來自衣索比亞、厄利垂亞、蘇丹等撒哈拉以南非洲國家，也有來自巴勒斯坦，當局正為他們安排收容處所。

路透社報導，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR，簡稱聯合國難民署）署長葛蘭地（Filippo Grandi）在推特上表示，「今年最嚴重的地中海悲劇剛剛發生」，難民署表示喪生人數恐高達150人。UNHCR表示，這起新船難恐將今年在地中海喪命的移民人數推升至600人以上，死亡人數很可能連續第6年突破千人。

此外，據「無國界醫生組織」（MSF）的說法，慘況恐比有關當局所發布的更嚴重。MSF表示，多達250人仍失蹤。無國界醫生組織相關負責人瑞克曼（Julien Raickman）表示，移民似乎乘坐的是3艘船綁在一起的船出海，有倖存者說共400人在船上。

利比亞2011年的動亂終結強人格達費（Moamer Kadhafi）長達42年的統治後，利比亞自此戰亂頻仍，湧向歐洲的難民危機仍層出不窮。利比亞長期以來也是撒哈拉以南非洲移民及難民的主要交通路徑。

(中時電子報)