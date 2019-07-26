蔣勁夫女友身材火辣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔣勁夫外型有如模特兒。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔣勁夫認戀對話流出。（圖／翻攝自南都娛樂周刊微博）

大陸男星蔣勁夫有「胡歌接班人」封號，去年他捲入毆打日籍女友風波，演藝工作全數取消，近日網上傳出蔣勁夫有了新歡，對象是烏克蘭籍的棕髮洋妞，今(26日)網友挖出女方辣照，可見她身材前凸後翹，上圍傲人，而蔣勁夫私下也向友人承認，自己確實又談戀愛了。

蔣勁夫去年認戀日籍女友﻿中浦悠花，但不久就被女方控訴家暴，蔣勁夫不僅打掉女方牙齒，還疑似害對方流產，鬧進日本警局後，最後以不起訴結案。沉潛多時的蔣勁夫，最近被網友拍到和新女友現身上海迪士尼，昨晚他和朋友微信對話流出，可見蔣勁夫認戀，並說：「我們在一起了」、「認認真真談戀愛」、「下次給你看本人」、「特害羞」。

而神通廣大的網友今搜出女方資料，據悉女方是烏克蘭人，目前住在上海，身材火辣也十分會穿搭，私下有不少大露事業線與S曲線身材的美照，網友則說：「蔣勁夫真是個語言天才」、「上身這麼壯下身還是這麼瘦，我服！羨慕！」、「不怕被打的女人」、「他朋友怎麼老是把聊天記錄發出來」。

(中時電子報)