民進黨秘書長羅文嘉、公關處主任謝雨利及副主任李問組成的代表團於7月17至19日間訪問印北達蘭薩拉藏人社區並拜訪達賴喇嘛，媒體提問，為什麼沒有當面邀請他來台，是有什麼顧忌？羅文嘉說，沒有。達賴說，曾來台灣，自己非常喜歡、也很想念台灣。但「自己年記比較大了，所以不太適合太長程的飛行」。

羅文嘉說，他這次去不是代表政府、蔡總統，是代表民進黨與卓榮泰主席。民進黨不是以黨領政或以政領黨，各自有各自的主體及現階段的任務。這次民進黨建立了與尊者辦公室、流亡政府的中央行政部門直接的聯繫管道。「如果尊者願意來台，在整個細節安排會更為周延」。

羅文嘉也說，達賴一見到他，還沒坐下來就說，「我們兩邊都面臨有一個很嚴格的『上師』，常常在那邊指指點點，說這個可以、那個不可以」。談到達賴來不來台，達賴也說，「希望不要給太多的困擾」。

媒體詢問，西藏流亡政府司政洛桑森格（Lobsang Sangay）也無法入境台灣，羅文嘉說，他無法代表政府發言。但民進黨立場從2011年就決定，歡迎達賴與洛桑森格總理司政來台。洛桑森格也說，他在美國15、16年，有美國護照，其實隨時可以來台。他沒有來，就如達賴所說的「台灣跟西藏都面臨一個嚴格的上師在那邊指指點點」。

羅文嘉強調，民進黨立場是歡迎所有愛好自由的人來到台灣，這個立場一直都沒有變過。

(中時 )