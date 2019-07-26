備戰2020立委選局，時代力量近期在民進黨現任立委區域提名立委人選，包括高雄鳳山、新北淡水等地，恐影響兩黨未來合作空間，時代力量立委林昶佐今接受廣播專訪表示，黨中央應先訂出區域立委、不分區立委目標，但現在還沒討論就提名，老實說不知道高雄和淡水提名策略。

時力立委徐永明日前拋出自提總統、副總統人選議題，對此，林昶佐今天表示，總統直射外交、國防及兩岸，對於這些年來觀察，相較於前總統馬英九，蔡英文絕對是最符合台灣國家利益的總統。

洪慈庸則說，以時力目前的狀況來說，是不容許自提總統人選，因為不管是在人力、資源、金錢各方面，時力根本沒辦法負擔。2人論述被解讀為支持蔡英文連任總統。

針對時力立委布局，身兼時力市黨部主委的林昶佐認為，黨中央應該先訂出明確目標，例如區域立委5席，不分區立委5席等，但現在還沒進入討論就提名，老實說「不懂高雄和淡水提名策略」。

時力選在民進黨現任立委選區提名，形成大綠小綠對決局面，林昶佐說，泛綠陣營團結都不一定會贏，更何況是分裂，無論如何還是要跟友黨保有合作關係，他以北市信義、南松山選區提名陳雨凡參選為例，至少找民進黨不提名的地方，希望團結一起努力過去拿不下來的地方。

至於黃國昌至今未表態爭取區域立委連任，傳出黃可能會轉戰不分區，甚至退黨另組新政黨，林昶佐說，黃國昌想要做什麼要尊重他及提名小組，如果黃不想在不分區卻把他排進去；林昶佐強調，時力是靠大家努力累積而來，希望不要輕易離開。

(中時 )