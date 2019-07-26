蘇貞昌臉書。（圖片翻拍自蘇貞昌臉書）

國安局官員私用總統蔡英文出訪，走私9800條菸品，震驚社會！但沒想到，行政院長蘇貞昌對此，卻似乎沒有什麼表示，甚至臉書也沒發文要如何杜絕這種狀況再次發生，反是在7月23日時，發文抨擊高雄市長韓國瑜救災不力，令人嘆為觀止！對此，國民黨文傳會副主委黃子哲怒轟蘇小鼻子小眼睛！

高雄市日前遇到大雨侵襲導致淹水，韓國瑜遭蘇貞昌批評未現身指揮救災，韓擊中央只盯著高雄看。蘇貞昌更在臉書發文表示，「上週五大雨造成南部積淹水，高雄273處、屏東15處、台南1處」，要韓國瑜站在第一線才對。

對此，黃子哲在政論節目《鄭知道了》上表示，蘇貞昌酸韓國瑜會不會因為選總統而忘市政的事情，已經不是第一次了！他坦白講他個人認為，蘇貞昌這種行為和動作很幼稚。作為一個行政院長不必要（這樣）。黃子哲更補充，韓國瑜之前沒有參加行政院會，就說他沒來；但韓來了之後，又刻意去拍攝韓的鏡頭，好像韓在打瞌睡怎樣的修理韓。且登革熱防治的經費，又晚了好幾步才下來。

黃子哲認為，不知蘇貞昌這個動作是不是要爭取副總統的位置。不然蘇近來的動作真的太多了。說真的，雖然韓國瑜是總統候選人，蘇貞昌是民進黨的行政院長，在政治上會有一些攻防和競爭，這是可以的，但是蘇不要事事都針對韓國瑜，這實在是太小鼻子小眼睛。

(中時電子報)