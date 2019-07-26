新竹縣警察局竹東分局下公館派出所姜姓、劉姓員警，26日凌晨駕車巡邏，發現一車駕駛行跡可疑，因此尾隨跟上，未料被該車駕駛丟東西、甚至蓄意煞車，警車行經北興路一處彎道，車輛突然失控撞上對向工廠，2名員警因此受傷送醫，劉員傷勢嚴重，仍在加護病房救治，均無生命危險。

警方指出，這起事故發生於26日凌晨3點許，28歲姜姓員警、22歲劉姓員警執行凌晨2點到4點巡邏勤務，在北興路、中豐路口，發現一可疑車輛，見到警車後，突然大迴轉，並在警車跟上後，又朝警車丟手機、丟東西，甚至蓄意煞車。

2警駕駛車輛一直保持安全距離，未料行經北興路一處路口時，警車突然失控，撞上對向工廠，當場造成姜員股骨骨折、劉員肋骨及胸椎等部位受傷，劉員因傷勢嚴重，仍在加護病房救治。

新竹縣警察局長黃家琦、竹東分局長江建忠獲知此事，也立即到場、到院探視，肯定2警察覺車輛有異後的積極作為，期望2人早日康復。

至於引發事故的可疑車輛，警方也積極追查，事故發生原因仍有待釐清。

(中時 )