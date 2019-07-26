韓擬直搗鄭的故鄉 鄭文燦：不評論 13:032019/07/26 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市長鄭文燦。（陳麒全攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜在28日通過國民黨全代會提名參選總統後，首場下鄉8月3日預定來到桃園市，並且直搗市長鄭文燦的故鄉八德區，鄭文燦表示，「我沒有這種政治語言，另傳出韓有一點變動、行程設計中，「尊重任何候選人」。 鄭文燦表示，不管是來桃園，來任何的地方要進行各項的活動，只要依法提出申請就好，在選舉期間都會來，早一天晚一天都會來。 在選舉期間，鄭文燦表示，侯選人不會只有一場活動，會很多場，我想每個立委的參選人都要好好努力，這個現在剛開始起跑，基本上不會做任何評論。 (中時 ) #鄭文燦 #韓國瑜 #總統大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜出線 清水農會總幹事這樣看 08:152019/07/22 政治 無能神隱？孫大千提五問嗆徐永明：欠韓一個道歉 09:102019/07/22 政治 尹立送罷免書至市府 盼韓國瑜說話算話 20:462019/07/22 政治 蘇揆轟神隱又亂放炮 韓國瑜回嗆：獨眼龍式施政 12:082019/07/23 政治 爬上高樹視察登革熱！韓國瑜：未來一周很危險 10:502019/07/24 政治 蘇貞昌暗酸「高雄沒市長」韓國瑜：我隨時都在這裡 13:542019/07/24 政治 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 01:392019/07/25 政治 韓粉掏腰包 高掛挺韓看板 04:102019/07/26 地方新聞 初選止血難？整合成韓國瑜最大難關 08:072019/07/26 政治 綠里長為淹水再槓市府 韓：辯來辯去沒意思 11:012019/07/26 政治 政治熱門新聞 街頭民調直搗綠鐵票區 韓支持度驚死人 - 政治 韓郭如何整合？謝龍介：最好給他這個位置 - 政治 小英35年前神預測私菸案？彭文正喊：稱帝吧 - 政治 周錫瑋這段話完爆德媒 資深媒體人喊讚！ - 政治 走私硬拗超賣！張善政2句重擊小英 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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