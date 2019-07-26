高雄市長韓國瑜在28日通過國民黨全代會提名參選總統後，首場下鄉8月3日預定來到桃園市，並且直搗市長鄭文燦的故鄉八德區，鄭文燦表示，「我沒有這種政治語言，另傳出韓有一點變動、行程設計中，「尊重任何候選人」。

鄭文燦表示，不管是來桃園，來任何的地方要進行各項的活動，只要依法提出申請就好，在選舉期間都會來，早一天晚一天都會來。

在選舉期間，鄭文燦表示，侯選人不會只有一場活動，會很多場，我想每個立委的參選人都要好好努力，這個現在剛開始起跑，基本上不會做任何評論。

(中時 )