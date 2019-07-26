大陸科技巨頭華為內部心聲社區發布總裁任正非日前與義大利媒體的圓桌紀要。任正非提到華為自研操作系統鴻蒙説，鴻蒙最大特點是低延遲。他還表示，大陸只有從2020年才能開始5G的獨立組網，華為仍在等待高通的進步。面對被美國總統川普形容成是「邪惡王子」，任正非幽默回應：「現在你看見我了，覺得我像不像『魔王』？百聞不如一見。」

18日任正非接受義媒訪問時表示，前英國首相梅伊稱「核心網以外的設備，英國都可以採購華為產品」是正確的，但如何選擇5G設備商取決於歐洲國家意志決定，也取決於歐洲運營商各自的考慮，因此選擇權在歐洲不在華為。

任正非提及鴻蒙説：「鴻蒙操作系統的最大特點是低時延，它與安卓、iOS是不一樣的操作系統。開發設計的初衷是用於物聯網，比如工業控制、無人駕駛……來支撐使用，我們現在首先使用在手錶、智能8K大屏、車聯網上。在安卓系統上，我們還是等待谷歌（Google）獲得美國審批，還是尊重和擁護谷歌的生態和技術的權利。」

此外，他預計公司經營業績到2021年會恢復增長。任正非還説，「在這個危機時刻，我最適合繼續擔任CEO，我有能力領導這個公司走出黑暗，走向光明。即使得不到美國的幫助，公司也會持續良好發展，會獨立生存下去，而且還會生存得很好，處於世界前列。」

任正非透露，5G獨立組網全世界只有華為一家做好了，但中國招標法規定，必須有三家公司做好了才能開始招標，所以大陸只有從明年才能開始5G的獨立組網，「我們在等待高通的進步」。

(中時 )