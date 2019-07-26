【#Live總統府記者會】私菸風暴重創小英選情！總統府出面回應案情最新進度

總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，破萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，舉國譁然。今總統府發言人黃重諺再次舉行記者會，表示侍衛室督導不周之處將嚴懲。他並指出，所謂貴婦團並非總統府人員而是華航地勤，所謂追加菸也非總統府人員所為。

昨日（25）總統蔡英文已親自說明，表示對國安局官員「超買」免稅菸品態度。民怨未平、疑點未清，今府方將再次公開說明。

(中時電子報)