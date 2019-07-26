特勤走私菸 總統府：侍衛室督導不周將嚴懲 13:082019/07/26 中時電子報 王子瑄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統府發言人黃重諺。(圖/本報系影音截圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【#Live總統府記者會】私菸風暴重創小英選情！總統府出面回應案情最新進度 總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，破萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，舉國譁然。今總統府發言人黃重諺再次舉行記者會，表示侍衛室督導不周之處將嚴懲。他並指出，所謂貴婦團並非總統府人員而是華航地勤，所謂追加菸也非總統府人員所為。 昨日（25）總統蔡英文已親自說明，表示對國安局官員「超買」免稅菸品態度。民怨未平、疑點未清，今府方將再次公開說明。 華航走私案續篇？李明賢揪出這3人肥滋滋 (中時電子報) #總統府 #國安局走私 #香菸 #蔡英文 #黃國昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 加入抹紅行列 推金融時報寫的！總統失格 喊打假竟散布假新聞 04:102019/07/22 政治要聞 所謂「自由民主永續之旅」 04:102019/07/23 論壇廣場 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 09:422019/07/23 政治 呼叫陳師孟 04:102019/07/24 時論廣場 走私案成最後稻草？網：民進黨已爛根 10:012019/07/24 政治 漠視孫文 怎團結中華民國派 04:102019/07/25 時論廣場 私菸風暴對蔡英文有多傷？親綠民調看出玄機 01:392019/07/25 政治 私菸大醜聞 前扁辦主任：重創小英2020選情 09:032019/07/25 政治 小英能否連任？詹惟中分析命盤結果讓來賓全笑了 18:472019/07/25 娛樂 蔡總統的灰頭土臉之旅 04:102019/07/26 論壇廣場 政治熱門新聞 街頭民調直搗綠鐵票區 韓支持度驚死人 - 政治 韓郭如何整合？謝龍介：最好給他這個位置 - 政治 小英35年前神預測私菸案？彭文正喊：稱帝吧 - 政治 周錫瑋這段話完爆德媒 資深媒體人喊讚！ - 政治 走私硬拗超賣！張善政2句重擊小英 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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