沈姓男子去年底潛入桃園市龜山區一處民宅行竊，卻撞見女屋主，失風後由偷變搶，螺絲起子抵住屋主脖子喝令交出錢財，還強拉女屋主關進廁所，在屋內慢慢搜刮財物，可惜一無所獲、悻悻然離開，桃園地檢署仍依強盜罪嫌將他起訴。

54歲沈姓男子是竊盜慣犯，去年9月才服刑期滿出獄，20天後就趁家住龜山的陳姓屋主外出時，持螺絲起子闖進陳家，從2樓窗戶進入，搜刮裡頭3萬元現金、5萬元金項鍊、3隻價值共6萬餘元的名牌機械錶，從容離開。

食髓知味的沈男20天後所幸陳姓屋主的鄰居，從地下室闖入，沒想到在1至3樓搜刮財物時，被賴姓女屋主撞見，沈男見東窗事發，竟由偷變搶，不但持螺絲起子勒脖，恫嚇：「不要叫，值錢東西拿出來，我要錢！」還對她拳打腳踢，賴女哀求說沒錢，沈男就把她拖進廁所關起來，逐層搜刮，但仍一無所獲，悻悻然離開。

賴女事後掙脫，驗傷報警提告，沈男被逮後坦承不諱，檢察官斥沈男不知悔改、重蹈覆轍，法治觀念薄弱，除依加重強盜罪嫌起訴，建請法官加重其刑。

(中時 )