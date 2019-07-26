木工機製造廠採用白、灰烤漆板施作圍牆，配色及圖樣陰錯陽差，容易讓人為「無限延伸的道路」。（王文吉攝）

木工機製造廠斥資近40萬元，全面更新廠房外牆。（王文吉攝）

集在土地公廟討論，有人認圍牆像馬路，有人則不以為然。（王文吉攝）

木工機製造廠採用白、灰烤漆板施作圍牆，配色及圖樣陰錯陽差，容易讓人為「無限延伸的道路」。（王文吉攝）

木工機製造廠羅姓負責人調沒有違法，不打算拆除或改色。（王文吉攝）

廠房外強原本使用綠色烤漆板搭建，拆除後還堆置在廠房內。（王文吉攝）

台中潭子一家木工機製造廠日前斥資近40萬施做外牆，位於路沖的牆面配色與柏油路面相近，乍看之下，好像道路往牆上延伸，許多民眾直呼「會害人撞牆吧！」警方及交通局已派員設置警示設施。羅姓負責人則表示，像不像馬路見仁見智，有人看東看西，把別人的房子看成路，強調沒有違法，不打算拆除或改色。

豐田里長劉瑞銓在臉書發布豐南街240巷「T字路口」照片，盡頭一面白、灰相間的圍牆，乍看之下，好像與平面道路無縫銜接，猶如無止盡的道路。劉瑞銓說，這工廠老闆啊，您的圍牆設計也太有藝術了吧！好像道路可以直行，請用路人注意行車安全，不要去撞牆了！

圍牆令人錯認為無限延伸道路，照片在臉書社團、Line群組瘋傳，26日一早許多民眾到場拍照打卡。工廠員工解釋，原本圍牆是傳統的綠色烤漆板，看起來像工地，後來道路開闢，廠房內縮，改用白、灰烤漆板，較為美觀。

附近居民一早圍在土地公廟，七嘴八舌討論，有人說，不說不知道，被大家一講，越看越像，白天從豐南街240巷看去，真的很像馬路無限延伸，外地人可能會撞上去。有人不以為然表示，怎麼可能會撞到？三寶才會撞上去。豐田里長劉瑞銓也說，晚上再看就非常像，如果遇到是酒駕的人，就會造成行車危險。

羅姓負責人解釋，因道路拓寬，舊烤漆板圍牆配合拆除，他心想既然要重做，多花一點錢，做漂亮一點。廠商建議使用造型烤漆板，較具現代感、立體感，於是花了40萬元，整個廠房外圍全部更新，左鄰右舍也稱讚很漂亮。

至於有民眾認為看起來像馬路，羅姓負責人說，個人觀點不一樣，有人看東看西胡亂講，把別人的房子看成路，怎麼能像信那種人說的話！記者追問是否會更改圍牆顏色？羅姓負責人強調，我們又沒有違法，沒有做奇奇怪怪，這看起來很舒服啊！怎麼可能又再花錢改！

豐原警方接獲里長及民代反映，派員在路沖的牆面下置放數個交通錐。交通局交通工程科長陳秋雄表示，今天會立即派員設置警示設施，如交通桿等，後續大型反光標誌、LED發光警示標誌，需邀集相關單位會勘後，另行發包設置，至於圍牆容易被人誤認為道路，交通局沒有法令依據，要求民眾拆除或改變塗裝。

(中時 )