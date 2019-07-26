原來林書豪25日跑去這裡了！NBA華人之光「豪小子」林書豪25日受乳品大廠福樂之邀，返台拍攝福樂鈣多多廣告片，影片主題藉由林書豪正面健康的形象，以及實際支持兒童籃球訓練的熱情，充分發揮福樂鈣多多「陪孩子堅持夢想」的年度品牌精神。

即將進入NBA第10年職業生涯的林書豪，除了精湛的球技，被NBA球評評為最佳的控球後衛，他本人堅毅努力、克服困難的態度以及謙遜柔軟的特質，更是獲得各方極大讚賞。

在職業球員的路上，林書豪面臨各種嚴峻挑戰，始終以平常心加上充份的準備，還有對信仰的堅持，邁向設定的目標；福樂鈣多多正是看中林書豪可貴的人格特質，以及長期支持兒童透過籃球訓練，健全體能與人格的發展，因此，邀約林書豪一同鼓勵台灣兒童克服困難，努力堅持夢想。

中學時期，身高僅有160公分出頭的林書豪，為進入NBA做很多努力及準備，現在身高192公分的林書豪笑說:「還好透過充足的營養及運動，後來長高了。」

關心兒童健康成長的林書豪，也提醒家長們要在兒童發育成長的關鍵期，鼓勵孩子多運動，在營養方面要注意優質的蛋白質(牛奶/蛋/肉)，以及珍貴的牛奶鈣，補充成長所需的營養，幫助肌肉的生長及骨骼的健康。

「鈣世好球尋找福樂豪小子」活動募得超過400支影片，並在網路投票超過2萬人次的熱烈回應下，自學齡前組、國小低年級組、國小中年級組、國小高年級組中入選前10名入選者，再由林書豪親手抽出每組的幸運者，可獲包括林書豪親筆簽名的福樂球衣，以及運動籃球、2萬元獎金。

(中時電子報)