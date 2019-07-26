新竹市政府26日釋出降稅等多項大利多！竹市府今天召開不動產評價委員會，確定2019年7月1日起全面凍漲房屋標準單價、地段率，未來3年至少有1萬4600餘戶民眾受惠，另並自2016年7月起的新建電梯稅額全數取消，以6人電梯為例，1年可省8000元。

稅務局表示，依稅法相關規定，房屋標準價格每3年應重行評定1次，新竹市上次評定房屋標準價格是在2016年，因此2019年再次召開不動產評價委員會議，重新評定房屋標準價格，並自今年7月1日起適用。

此次不動產評價委員會決議調降利多項目包括2016年7月1日以後新、增、改建完成的建築物適用新的折舊率，各種構造房屋調高折舊率幅度介於0.17％至2.14％，例如鋼骨造、鋼筋混凝土造房屋折舊率由原每年1％提高至1.17％，殘值率由40％降至29.8％，市民在房屋稅的負擔，將逐年減輕，預估2020年約有7700餘戶受惠、稅額減少約37萬餘元。

另也取消國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、10層樓以上建築物，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯及室內游泳池或屋頂游泳池等設備的標準單價加價規定。而考量整體經濟數據不如預期房屋標準，單價及地段率將全面凍漲。

電梯設備稅額方面則將自2016年7月1日起停課電梯設備稅額，預估至2020年約有6900餘戶受惠、稅額減少約1300餘萬元。另，2016年6月30日前裝設的電梯，家中如有身心障礙者或70歲以上高齡長者與納稅義務人設於同1戶籍內，也可提出申請，電梯稅額全免。

以電梯載客數6人、速度每分鐘60公尺的電梯為例，核定現值為68萬元，適用自住稅率為1.2％為例，每年可節省稅額8160元；適用營業用稅率為3％為例，每年則可節省稅額2萬400元。

(中時 )