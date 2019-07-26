今年「舞一下！躍動青春竹圍港」將於27、28日登場。(觀旅局提供)

竹圍漁港特色音樂會邁入第五年，今年以「創意、海洋」為主題，除了有總獎金8萬元的創意海洋舞蹈大賽，廣邀青年學子發揮創意在舞台上揮灑汗水，周日還有小朋友喜愛的yoyo家族帶來唱跳表演、親子闖關，讓大小朋友歡樂一「夏」。

開港一甲子的竹圍漁港，是北台灣三大漁獲供銷重地，更是北台灣附有遊艇碼頭的漁港之一，觀光旅遊局積極打造成觀光漁港，在暑假推出熱門活動，2015年有遊艇碼頭、2016年有超長滑水道、2017年是迷宮尋寶、2018年則以「巨無霸」為主題，成功打造竹圍港特色音樂會。

今年「舞一下！躍動青春竹圍港」將於27、28日登場，重頭戲「2019海洋親子嘉年華創意海洋舞蹈大賽」，廣發英雄帖，邀請全國高中職、大專院校生組隊報名參賽，吸引逾200位舞者報名參加，爭奪8萬元獎金，歡迎民眾到場，感受年輕人熱力四射的演出。

28日則是海洋親子嘉年華，yoyo家族的柳丁哥哥和kiwi姐姐領軍，與小朋友一起唱跳，現場還有小丑哈利帶來精彩的魔術秀和驚奇大泡泡，另外還有親子闖關遊戲，包含泡泡奇蹟、天才小釣手、啤一夏很開心、超級幸運球及笑傲飛球等，完成闖關還能兌換限量贈品，邀民眾攜家帶眷到竹圍，體驗夏日海港的熱情與活力。

(中時 )