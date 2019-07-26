陳姓婦人與女兒失聯8個月，基隆市警局一分局第三組長許耀彬獲報（圖中人）後，僅花2天時間就找到女兒的住處。（張穎齊翻攝）

蔡姓女子因為和母親陳姓婦人失和，離家出走長達8個月，母親焦急地四處尋人，卻都未有下文，在萬念俱灰下PO出尋人啟事。有「神探」之稱的基隆市警局一分局第三組長許耀彬獲報後，展開調查，僅花2天時間就找到蔡女，並向陳婦報了平安，一圓父母尋女的心願。

家住台中市的陳婦23日晚間10時許在「基隆市警察局第一分局」的臉書PO文指出，她是1名非常傷心的母親，原本有一個幸福的家，但在女兒負氣離家出走後全變了，他們夫妻書讀不多，都是做工的，又要工作，又要找女兒，至今已8個月，都累出病了，還是音訊全無，甚至眼睛也哭壞了，真的很擔心女兒是不是有危險，想請求幫忙。

擅長找尋失蹤人口的許耀彬，第一時間看到臉書PO文後，立即著手偵辦，經過大數據的資料過濾分析以及四處查訪之下，僅花了2天時間，就在25日下午4時許，前往桃園市的民宅，找到27歲的蔡女。

許耀彬調查發現，陳婦與蔡女母女倆，去年因為有摩擦而失和，蔡女於去年11月離家出走，陳婦隨即報案登記女兒為失蹤人口，蔡女後來有去註銷失蹤紀錄，便搬遷至桃園市居住。

許耀彬說，蔡女並沒有遭受危險，且已成年，為了維護個資法並依照蔡女意願，所以未向陳婦透露蔡女住處，不過有向陳婦告知女兒平安，並有勸蔡女打個電話或回家探視父母。

陳婦聞後表示，非常感激許警官在很快的時間內幫忙找到女兒，至少知道女兒是平安的，讓她慌亂的心能暫且安定下來。

(中時 )