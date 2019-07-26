中國大陸國防部《新時代的中國國防》白皮書24日公佈後不久，解放軍空軍就公佈了一組殲20的最新訓練照，其中一架編號62001的殲20戰機頓時引起各方關注。

新浪軍事的分析指出，這架殲20的塗裝迷彩酷似去年珠海航展時亮相的殲20。儘管殲20自2011年首飛至今，已公開了無數相關照片，但這張新照卻傳達了一個特殊信號，那就是中共空軍已正式邁入隱形戰機時代。

(中時電子報)