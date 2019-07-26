隱形時代！陸2020前至少配60架殲20 13:252019/07/26 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸國防部《新時代的中國國防》白皮書24日公佈後不久，解放軍空軍就公佈了一組殲20的最新訓練照，其中一架編號62001的殲20戰機頓時引起各方關注。 新浪軍事的分析指出，這架殲20的塗裝迷彩酷似去年珠海航展時亮相的殲20。儘管殲20自2011年首飛至今，已公開了無數相關照片，但這張新照卻傳達了一個特殊信號，那就是中共空軍已正式邁入隱形戰機時代。 (中時電子報) #殲20 #隱形戰機 #中部戰區 #中國 #服役 也許您會感興趣 推薦閱讀 F-35過氣了! 法德6代機另闢新路 10:082019/06/23 軍事 殲20技術上身 梟龍鬥飆風誰威 14:162019/07/18 軍事 殲-20與殲-31爭鋒 力拚上陸航母 09:212019/07/19 軍事 陸2轟-6作伴 俄機入領空 韓狂發360彈 15:142019/07/23 軍事 B-21隱形轟炸機2021首飛 美起碼需100架 09:282019/07/26 軍事 軍事熱門新聞 土國訂製F35接手多 造價跌破8千萬美元 - 軍事 美國F／A-18遭伊拉克MiG-25擊落的故事 - 軍事 B-21隱形轟炸機2021首飛 美起碼需100架 - 軍事 獨行俠服役30年只是上校？ 美國海軍：有可能 - 軍事 提前7年！效法F-16 F-35救命神器上身 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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