黃國昌臉書。（圖片翻拍自黃國昌臉書）

走私菸案雪球越滾越大，眼見事態越演越烈，華航董事長謝世謙率隊昨下午召開記者會親上火線，但整場記者會下來只聽到董座致歉，很多問題根本有問沒答，甚至還讓人感覺有意圖要包庇資深副總羅雅美及空品部副總邱彰信之嫌。整場記者會讓黃國昌譏諷，謝世謙再擺爛，官位依然安如泰山！完美詮釋什麼叫有關係就沒關係，21世紀的官場現形記，真的是「了不起、負責」！

國安局人員走私免稅菸案第5天，華航昨日首度由董事長謝世謙與資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信出面說明。但黃國昌對於謝世謙說法大感不滿，隨即舉行記者會痛批謝世謙從頭到尾避重就輕，神隱那麼多天出來開了不起負責記者會，內容完全無法苟同，並質問交通部長林佳龍滿意謝世謙記者會說明內容嗎？

今日黃國昌更於臉書發文表示，交通部部長林佳龍震怒，交通部次長王國材不滿，即使如此，華航董事長謝世謙再擺爛，官位依然安如泰山！完美詮釋什麼叫有關係就沒關係，21世紀的官場現形記，真的是「了不起、負責」！

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(中時電子報)