近年來美國頻頻抨擊大陸人權問題。對此，中國人權研究會26日發表《美國根深蒂固的種族歧視問題凸顯「美式人權」的虛偽》一文，揭露美國長期存在的種族歧視問題，文章強調，美國自詡為「人權衛士」，卻無意亦無力解決美國存在的嚴重種族歧視問題，凸顯了「美式人權」的虛偽本質。

文章直指，種族是美國重要的社會類別區分，美國的種族歧視事實上就是歐洲裔白人對所有其他少數種族的歧視。美國種族歧視體現在現實生活的方方面面，其中特別突出地表現在執法司法領域、經濟領域、社會領域。

在執法司法領域，最為引人關注的是警察濫用職權槍殺非洲裔事件頻繁發生。警察在面對不同種族時所採取的差異性應對方式體現了執法中的雙重標準。在經濟領域，少數種族在就業市場中處於不利地位，面臨薪酬歧視，貧困狀況嚴重，社會保障堪憂。

文章指出，在社會生活中，少數種族在教育機構遭受普遍的歧視與欺淩；工商業機構歧視少數種族事件頻發；工作場所中的種族歧視和種族隔離現象明顯；在美國的少數族群如印第安人、穆斯林群體、移民群體也遭受種族歧視。

文章分析，美國種族歧視問題造成了嚴重的社會後果，它導致種族關係持續惡化，仇恨犯罪不斷增加，社會撕裂日益嚴重。這對少數種族權利和地位的平等實現構成了結構性的障礙，也成為美國社會撕裂的深層原因。此外，2016年以來，美國的白人至上主義呈現回潮之勢。

文末強調，美國自詡為「人權衛士」，卻無意亦無力解決本國存在的嚴重種族歧視問題，暴露了其制度性結構性缺陷，凸顯了「美式人權」的虛偽本質。美國種族關係的現狀受制於其國內的政治架構、歷史傳統和意識形態，不在這些方面進行改革，就無法改變美國種族關係和種族歧視的惡性循環，少數族裔人權保障也就無從談起。

(中時 )