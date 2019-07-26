台北市議員李明賢(中)。(圖/取自臉書「李明賢 -阿賢之聲」)

總統蔡英文出訪拚「外交」，國安局官員卻遭爆藉機「拚走私」，破萬條香菸私運闖關，創下桃園機場夾帶香菸最高數量紀錄，醜聞震驚全國。台北市議員李明賢直言，各環節主事者都是綠營人馬，儼然《寄生華航》。李更整理出新系、蘇系、謝系人馬，酬庸接任台灣菸酒董事長、副總經理等高位，痛批根本就是《台灣菸酒篇寄生篇》。

李明賢在臉書發文《綠營寄生之part2 台灣菸酒篇》，表示：「被外媒形容『史上最高層級走私案』的華航萬條私煙案，整個過程疑點，華航內部控管出現大漏洞，上從訂貨、藏放在華膳空廚、國賓門離開，似乎都有高層掩護，而這幾個環節主事者都是綠營人馬，包括羅雅美、邱彰信、葉菊蘭大批綠營權貴，被形容是《寄生華航》。」

不僅如此，李明賢更痛批《寄生華航》有續篇！其高層橫跨新系、蘇系、謝系人馬，酬庸醜態畢露；還整理出《台灣菸酒篇寄生篇》名冊——台灣菸酒董事長丁彥哲，是雲林縣前副縣長、蘇治芬機要秘書（新系）；副總經理曾煥昌，民進黨凱達格蘭學校第一期民間領袖與地方發展班結業，1998年底任高雄市長謝長廷機要秘書；副總經理廖志堅，蘇貞昌立委助理，台北縣長時期新聞室主任。

李明賢直言，從走私菸案看台灣菸酒這些「寄生權貴」的嘴臉，不僅吃相難看、各個吃得肥滋滋，彼此間更可能有共犯結構關係。萬條私菸，燒出民進黨政治風暴；尊爵肥貓好幾隻，寄生來寄生去、層層疊疊環環相扣，這場政治風暴恐難以平息。

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(中時電子報)