大陸中核集團25日與跨國性礦產力拓集團於納米比亞舉辦了「羅辛鈾礦交接儀式」。中核集團正式控股世界第四大產能鈾礦「納米比亞羅辛鈾礦山」，擁有其68.62％股權，成為該礦新的控股股東。羅辛鈾礦位於納米比亞西部海岸，是世界上最著名的鈾礦之一。

根據雙方當時簽署的約束性協議，力拓集團以1.065億美元對價出售其所持有的羅辛鈾礦有限公司全部股權68.62％。中核集團旗下中國鈾業於2018年11月26日與力拓集團正式簽署羅辛項目股權轉讓協議。2019年6月21日，納米比亞政府批準了股權轉讓。

納米比亞是世界上第四大鈾礦生產國，鈾礦為納米比亞第二位重要的礦產品。羅辛鈾礦是世界上運營歷史最悠久的露天鈾礦，自1976年投入運營以來，羅辛礦是目前鈾產量最高的單一鈾礦。羅辛生產及出口的氧化鈾為世界各地的核電站供應燃料。2017年，羅辛礦鈾產量為465.2萬磅，其中力拓權益量為319.2萬磅。

中核集團方面表示，納米比亞是大陸重要的合作夥伴，中核集團正式控股羅辛鈾礦之後，將支持羅辛鈾礦持續運營，為納米比亞提供稅收和就業保障。此次合作是大陸與納米比亞深化務實合作的標誌性事件，將為納米比亞經濟社會發展作出積極貢獻，為陸非「一帶一路」合作發揮示範作用。

(中時 )