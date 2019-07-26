戴資穎羽球女單世界第一於4月底邁入125周，贊助商特地製圖慶祝。(勝利體育提供)

戴資穎今年4月底盤據球后寶座達125周，創羽球女單新猷，當時她的裝備贊助商勝利製作圖卡慶賀，連曾國城主持的益智節目「全民星攻略」，也把這個紀錄當成了考題。沒想到這題不但考倒了來賓，也考倒了「當事人」小戴！

「這個連我自己都不知道的答案，有誰知道？」小戴昨晚在她的IG限時動態上很糗的發問：「到底是幾周？」令人莞爾不已。

由於小戴是發即時動態，粉絲回覆只有她看得到，顯然已得到答案，讓小戴隨後又發一則限時說：「噗～好吧！不說我都不知道超過了，這大概跟揮空一樣糗，還是趕緊睡了吧！明天還要早起～晚安zzz」

其實「全民星攻略」這題的答案有點弔詭，小戴4月底是破了中國大陸李雪芮保持的124周舊紀錄，但隨後每周都將「戴資穎障礙」推上新高，本周已來到137周。更重要的是，小戴一直強調自己專注在訓練與比賽，並不在乎球后頭銜，紀錄已經推進到哪裡，她「莫宰羊」一點也不奇怪呢。

戴資穎最後決定洗洗睡。（IG翻攝）

(中時電子報)