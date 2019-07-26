10年前，莫拉克颱風3天降下一整年雨量，重創台灣中、南部，造成681死33傷18人失蹤，經濟損失達277億元，是台灣半世紀來最嚴重天災。莫拉克風災復建10周年前夕，行政院農業委員會水土保持局臺南分局於8月6日假香格里拉台南遠東國際大飯店辦理「莫拉克10週年災害復建回顧與展望研討會」，及台南大遠百一樓廣場辦理「防災科技展示與水土保持教育宣導」，回望莫拉克風災重建艱辛的10年歷程之外，也希冀在極端氣候威脅逐年加劇下，政府、全民共思國土永續發展未來。

「莫拉克10週年災害復建回顧與展望研討會」上午由水土保持局李鎮洋局長主持，邀請國家發展委員會主委陳美伶從莫拉克風災的經驗談論國土安全與國家發展的重要政策定位，邀請時任經濟部水利署署長並在921地震重建會也擔任過副處長的現任台灣電力公司楊偉甫董事長，從長期參與國家重大建設及復建任務的過來人身分，以「淬鍊蛻變、省思展望」為題，談論重大災害後復建的挑戰與重大責任。

下午則分別從政府治理及社區參與兩個面向，分別從公部門及私部門觀點切入莫拉克復建10周年歷程各項挑戰。公部門座談以安心家園-防災技術與和諧土地利用為題，提供政府由上而下復建政策推動，在莫拉克風災災艱困考驗、災後應變與緊急處置以及如何推進與追求下一個國土永續發展的未來。

私部門座談則以生活重建-社區再生與產業營造為題，闡述社區與土地緊密聯結，在災害後的衝擊與後續公私部門的利害關係、以及社區如何浴火重生的切身觀點。

在公私部門共同攜手協力，產官學研民10年努力下，莫拉克重災區已開始逐漸復原，過程中，透過嶄新科技技術開發，釐清聚落周遭可能災害範圍，透過合適土地管理，讓受災土地有足夠休養時間，透過社區共識營造，凝聚在地民眾情感，再造在地產業等，透過防災教育推動，提升自主防災能力，強化抗災韌性。

莫拉克風災復建工作搭建了一條回家的路，10年各界努力衍生許多動人故事，希望透過本次活動，除了復建過程的努力與成果，同時分享受災民眾返家路上的感人故事。

(中時 )