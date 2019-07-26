效力運動家隊的台灣好手王維中，在26日對戰遊騎兵，6局上滿壘時臨危受命登板救火，不過先被秋信守敲安失分後，再被桑塔納(Danny Santana)敲一發全壘打，為生涯首次挨滿貫炮，總計1.2局失3分，自責分率也從賽前1.64暴衝到2.66。

6局上半運動家後援投手崔維諾(Lou Trivino)留下1人出局、滿壘情況給王維中，當時球隊以3比5落後，王維中先被敲信守敲安失1分後，下一棒桑塔納首球就出棒，敲程中外野方向的滿貫全壘打，雖然接下來回穩連續製造2次內野滾地球結束此局，不過運動家此局失掉5分，王維中生涯首次挨滿貫炮。

7局王維中續投，先被敲安後連丟4顆壞球形成保送，再被卡布瑞拉(Asdrubal Cabrera)敲安失分，不過在1出局後成功抓到雙殺，形成3人出局。

總計王維中投1.2局被敲4支安打、失3分，防禦率暴漲至2.66，最近3次登板都製造滿壘危機，不過上次中繼2局無失分成功化解滿壘，這次則受到滿貫炮的震撼教育。而最終遊騎兵以11比3帶走勝利。

(中時電子報)