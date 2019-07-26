行政院長蘇貞昌（左六）26日南下東港主持「深水碼頭整建工程動土典禮」，兌現5個月前承諾漁民、將讓逾千噸漁船直接進出東港、無需再停泊前鎮漁港。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌大放送，將提撥10億經費給漁業署為漁業建設使用，同時宣告8月起全國遠洋漁船的回報通訊費7500萬全由政府支出，為解除黃牌、漁民走出世界給予鼓勵與保障。（謝佳潾攝）

行政院長蘇貞昌26日南下東港主持「深水碼頭整建工程動土典禮」，除兌現5個月前承諾漁民、將讓逾千噸漁船直接進出東港、無需再停泊前鎮漁港外，還大放送提撥10億經費給漁業署為漁業建設使用，同時宣告8月起全國遠洋漁船的回報通訊費7500萬全由政府支出，為解除黃牌、漁民走出世界給予鼓勵與保障。

蘇貞昌說，今年2月27日曾南下東港訪視，當時漁民對一例一休怨聲載道，他向漁民宣布會針對漁業使用特別條款，不再讓漁民受到勞基法束縛，而沒想到又聽到大家在抱怨東港漁港太淺，讓漁民都回不了家。

他說，東港區漁會總幹事林漢丑向他指出，屏東最大的東港漁港實在太淺，只有3米深、只能停泊2、300公噸的漁船，而現在都是大型漁船1200公噸，許多屏東討海人只好跑到前鎮漁港停泊，無法回到母港回到故鄉，請求政府幫幫忙，補助東港挖出深水港。

「3億8000萬花了！」他說，漁民有此需求、政府就要給予協助，所以他不僅許下承諾要給東港漁民長1092米、深6米的新碼頭使用，且動作還要快，除5個月設計完成、發包兼動土外，還要在未封港的狀態下，在今年底完成300米、明年底全數完工。

他還說，6月27日歐盟正式對台解除黃牌，這是漁民一起的努力，他知道部分漁民對於開罰一事很不能諒解，但開出的罰單不可能取消，不過能用別的做法讓大家更好過活，遠洋漁船每日要定時回報漁船船位、按時用電子漁撈日誌（e-logbook）回報漁獲量，這筆每月3、4萬的通訊費對漁民來說是個負擔，所以8月起，全國遠洋漁船7500萬的通訊費全由政府支出。

(中時 )