檢查私菸案 下午首度提訊隨扈吳宗憲 13:502019/07/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 私菸案隨扈吳宗憲等2人收押。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 檢調偵辦總統府侍衛室利用蔡英文出訪走私上萬條菸品案，除上午赴華航空品處搜索，檢察官並首度提訊在押的特勤人員吳宗憲到庭，以釐清詳情。 吳宗憲下午1時25分由台北看守所押抵北檢，身著黃T恤、藍短褲的吳宗憲精神看起來還不錯。 (中時 ) #吳宗憲 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ 22:072019/07/22 社會 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 02:012019/07/23 社會 國安特勤走私 吳宗憲等2國安官員遭聲押 08:412019/07/23 社會 走私菸品涉貪 吳宗憲2官員最重可判無期徒刑 09:022019/07/23 社會 陳宜民曝光簡訊!國安局「吳宗憲」友人喊冤 11:092019/07/23 政治 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 13:272019/07/23 政治 快評》 刷菸神卡問題大 金管會不覺有異嗎？ 21:422019/07/23 財經 蔡正元：吳宗憲真是冤枉啊！ 19:312019/07/24 政治 社會熱門新聞 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 內湖康樂街工地墜樓 死者為通緝犯 - 社會 - 中時 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 路衝圍牆設計像馬路 用路人傻傻直行恐上天堂 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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