檢調偵辦總統府侍衛室利用蔡英文出訪走私上萬條菸品案，除上午赴華航空品處搜索，檢察官並首度提訊在押的特勤人員吳宗憲到庭，以釐清詳情。

吳宗憲下午1時25分由台北看守所押抵北檢，身著黃T恤、藍短褲的吳宗憲精神看起來還不錯。

(中時 )