「基隆鎖管季親子嘉年華」27日將在八斗子觀光漁港碧砂泊區登場，現場有豐富的攤販和表演，每年都吸引許多遊客前來共襄盛舉。（基隆市政府提供）

「基隆鎖管季親子嘉年華」27日將在八斗子觀光漁港碧砂泊區登場，現場有豐富的攤販和表演，每年都吸引許多遊客前來共襄盛舉。（基隆市政府提供）

基隆鎖管季已邁入第15年，市府推出的「鎖管季親子嘉年華」27日將在八斗子觀光漁港登場，現場將會有超過80個攤位，還有新鮮的鎖管免費試吃，並安排兒童台的哥哥姐姐帶領小朋友唱跳，壓軸場除了有樂團開唱外，還有200秒的煙火秀，歡迎大小朋友利用暑期假日前來野餐打卡享樂。

市長林右昌表示，每年的鎖管季親子嘉年華，都能吸市民朋友及國內遊客一同參與，他希望打造一個男女老少都可以享樂的樂園，可以在草地上野餐聽音樂，與親友分享美食，並沉浸在美景的懷抱中，在炎炎夏日的午後，於海邊度過浪漫仲夏之夜。

產業發展處表示，鎖管每年6至9月間，會洄游於基隆市附近海域，成為燈火漁業的主要漁獲；時至今日，基隆鎖管季已從推廣海鮮文化「食」的部分，轉變為富有「知識」及「體驗」的大型海洋文化盛會，今年主題為「環保教育」，特別設計富有教育意涵的海洋闖關區，讓親子可以在遊戲闖關進行互動。

產發處預告，活動現場會有超過80個攤位，並設有野餐區、攤位熟食區、啤酒暢飲區、特色伴手禮區、吉祥物召集大遊行、舞台表演等系列活動，讓遊客可在八斗子漁港碧砂泊區，大啖海鮮、暢飲清涼飲料與啤酒，還有鎖管免費試吃、兒童台哥哥姐姐表演、魔術表演、樂團演唱、200秒的煙火秀。

此外，還有規畫免費接駁專車，於基隆火車站旅遊服務中心前，至碧砂漁港站直達接駁，時間為27日下午4時至10時，每半小時一班，歡迎多利用搭乘。

(中時 )