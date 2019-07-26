華航老董的記者會在掩護誰？！昨日華航被交通部逼出面說明，沒想到該說的什麼都沒說，不僅外界負評連連，交通部長林佳龍也怒了，政次王國材撂狠話，查不出真相，董事長謝世謙就得負責。立委柯志恩認為，華航記者會僅有關係人空品處協理高淑娟列席，是要設下停損點，保住資深副總羅雅美，讓她全身而退，才能避免延燒到府方高層。

柯志恩昨在臉書上表示，華航董事長謝世謙偕同華航總稽核方若玲召開記者會，但與本案無關的資深副總張揚、和唯一可牽連到的高淑娟協理也一起面對媒體。之前她即掌握羅雅美、邱彰信、于堯都不會出面。華航擺明就是要進行「超完美切割」，由空品處扛責，設下停損點保住羅雅美，讓她全身而退才能避免延燒到府方高層。

在記者會上，有媒體提問免稅菸品案，資深副總羅雅美、副總邱彰信是否知情時，謝世謙說「我不知道」，但被記過兩次的協理高淑娟表示她個人「不知情」。

柯志恩說，既然無法確定知不知情、案情都未釐清，為何邱彰信被記過一次、兩位協理于堯及高淑娟各記過兩次？謝世謙還表示，華航高層涉入都不是事實，承辦人員是一般承辦人員。顯然想把責任推的乾乾淨淨！

(中時電子報)