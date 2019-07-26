殺了外婆與叔公、叔嬸，竟然還可逃過一死！去年5月10日台南市南化區男子郭濬毅，因行竊失風殺害外叔公李清祥、外嬸婆李蘇靜，還將企圖報警的外婆李胡木哖滅口，台南地方法院本月11日判處郭男無期徒刑。台南地檢署今天對判決不服提起上訴，認應處被告極刑。

去年5月10日上午，郭男回到阿嬤家幫忙種芒果，當晚7時阿嬤煮飯給 他吃，祖孫倆還一起開心用餐。郭飽餐後潛入隔壁外叔公李清祥家行竊4000餘元，李男發現斥責。他惱羞成怒，從車上拿出鐵鎚瘋狂敲擊 外叔公夫婦頭部，直到兩人動也不動。隔壁的阿嬤聞聲而至，見狀驚呼要報警，郭殺紅眼，拿著鐵鎚追進屋內，活活打死阿嬤，拿走她家 中5000餘元現金，再把鐵鎚丟在南寮公墓附近草叢。

郭男殺人後，先回永康家將身上血衣丟在大樓公用垃圾桶，隨垃圾 車載走，並將偷來近萬元現金拿去還債，隨即返家睡覺。

郭起初否認涉案，稱10日下午就離開南化到高雄，警方調閱路口監 視器發現他當晚仍開車在南化區繞行，更加起疑。為突破心防，拿出 阿嬤倒臥血泊照片給他看；再開車載他回阿嬤家附近，郭返程途中坦 承行竊失風殺人。

一審合議庭指出，被告郭濬毅沒前科，有固定工作與正常的家庭生活，經精神鑑定與心理衡鑑具中等智識程度，有學習能力，犯後坦承犯行，表示悔悟，被害人家屬與他都有親屬關係，並沒提告或求處極刑，考量3人已死亡，如再判郭某極刑，對其家庭及其他親屬將造成更大傷害。

合議庭還認為，郭某經過矯治有再社會化的高度可能性，並審酌聯合國兩公約指明所有人都享有生命權，包括被懷疑犯下情節最重大之 罪的人和已被定罪的人，因此判處無期徒刑，希望藉此達到預防再犯的社會防衛目的。

但檢方認為，被告持質地堅硬的榔頭，不加思索朝三位年邁至親之頭部或胸部要害猛力攻擊，約僅在數分鐘的極短時間內即相繼遇害，皆是被告出於主動攻擊造成死亡的結果，可認其手段至為殘酷冷血。

且被告在犯案當時，若其心中尚有一絲絲人性，當下實有千百種選擇，然其竟選擇以殘酷手段相繼殺害3位至親，可認被告實毫無人性，罪無可逭。尤其被害人家屬同時兼具被告至親之雙重身分，若被害人家屬與被告無任何親情血源，應會請求判處被告極刑。因此檢方提起上訴認為應該判處死刑。

(中時電子報)