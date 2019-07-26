總統府國安特勤走私菸案越演越烈，華航董事長謝世謙已出面召開記者會，國民黨立法院黨團今（26）日抨擊，華航推託、遮掩、卸責，總召曾銘宗並率黨內立委前往監察院，告發總統府、國安會、國安局、外交部、交通部，請求監察院依法追究其法律、行政責任。

總召曾銘宗表示，華航遮掩事實，企圖讓綠營酬庸權貴脫罪。事實上，華膳空廚並無菸品進口許可執照，卻利用「自主管理保稅倉庫」之便，協助走私菸品進口，似有偽造文書及協助走私之嫌。

曾銘宗指出，國安局少校警衛官吳宗憲在飛機上購買600條菸，為何買得到？這是經過誰授權核准？哪些人知情？蔡政府必須調查清楚，向外界說明。

立委費鴻泰抨擊，華膳空廚保稅倉庫放了9600條私菸，董事長葉菊蘭還穩坐董座位置，將責任推給現場人員，整個華航高層把走私菸品案當作小事看待，用「陋習」解套，只能說「還真的不要臉！」。

對於謝世謙認為這次所有交易都在空中完成，屬境外交易，定調是約定成俗。黨團副書記長林奕華指出，《刑法》第3條規定：「在中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內犯罪者，以在中華民國領域內犯罪論。」華航屬於國籍航空，尤其是總統專機，即使在機上刷卡，飛機上是屬於我國領土，而特勤人員是在國內下訂單預購，交貨地點直接在桃園機場內，與境外交易何關？謝世謙根本說謊。

(工商 )