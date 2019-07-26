警方至鬥毆現場清洗血跡。（張祈翻攝）

花蓮市東興一街今清晨6時許發生群聚鬥毆案件，造成1男手指遭砍斷、1男背部20多公分刀傷，消防人員前往救援。（張祈翻攝）

花蓮市東興一街今清晨6時許發生群聚鬥毆案件，兩派人馬約10餘名惡煞上演街頭械鬥，手持棍棒、西瓜刀大打出手，造成1名男子手指當場被砍斷，另1名則是手臂、背部及腿部多處劃傷，警方目前已鎖定6名涉嫌人到案，持續調查案發原因。

據目擊者表示，10幾名2、30歲的年輕人分成兩派，一早在街頭追逐互砍，還不斷飆罵髒話，附近鄰居驚醒查看，不敢上前阻止，直到有人受傷倒地流血，才陸續騎車逃逸。

惡煞街頭械鬥造成32歲許姓男子手臂、手掌遭砍傷，其中指頭當場砍斷，送往慈濟醫院縫合，另一名21歲鄭姓男子則是腿部、手部、背部多處刀傷，背部有20公分長刀傷，深可見骨，到院治療後已無大礙，據了解雙方人馬早有過節，相約今晨在林園公園談判。

花蓮分局副分局長劉永鑫表示，今早接獲民眾報案在美崙發生民眾糾紛案，10餘人在街頭大打出手，目擊者表示有看到刀械、棍棒互打，警方到場後發現2名男子受傷倒地，緊急送醫治療，目前正循線追查涉案人，目前已掌握6名可能涉嫌人通知到案，持續調查糾紛原因。

(中時 )