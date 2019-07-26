總統府國安特勤走私菸案牽連甚廣，2019年蔡英文兩次出訪走私菸品就累積15800條，三月海洋民主之旅6000條，自由民主永續之旅9800條，讓出國只能帶一條免稅菸的小老百姓十分不滿。台北市議員游淑慧說，最近大家很喜歡就庶民一詞來區分誰是或不是，她提供幾點簡單判斷標準。

游淑慧說，誰是庶民？我想只能買到125元的香菸的大家應該都是庶民！

庶民一族：

1、買一包七星菸要花125、一條1250元。2，出國只能買一條免稅菸、一瓶免稅酒！3，免稅品要自行攜帶，沒有專車接送。4，一輩子的財富靠自己工作、理財累積。5，選敗是狗熊、選贏被糟踏！

特殊階級:

1、不用付出就有財富，就能開車上學、繼承房產土地!2、不用專業就能當X董、X總；年薪數百萬!3、發生事情說聲不知道就沒責任!4、選贏是英雄，選敗還是高官!

游淑慧問，請問您是哪一種？王子、特權犯法，會與庶民同罪？看看阿扁、看看華航、看看蔡英文的總統府⋯答案很清楚。

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(中時電子報)