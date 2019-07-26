上周在T2桌球鑽石賽馬來西亞站擊敗日本好手水谷隼、大陸名將馬龍，奪得冠軍的台灣桌球神童林昀儒，今天在台塑企業暨王詹樣公益信託替他召開的記者會上表示，平時靠著聽歌與研究車子來紓壓，下次如果再碰到馬龍的話，贏的機會可能會只剩下1%。

初次嚐到爆紅滋味的林昀儒，在面對超過20位記者團團圍住採訪的時候似乎顯得綁手綁腳的，說起話來也相當輕聲細語。林昀儒說，「不習慣受到關注，但我更怕贏不了球。」

對於能夠擊敗馬龍，林昀儒靦腆的表示，原本以為隔天就能夠出門逛街，沒想到不但贏了這位世界冠軍，而且還可以一路過關斬將，而且還在決賽拍掉球王樊振東，實在太幸運了。

第一次參加T2鑽石賽，林昀儒笑稱「確實很新鮮，處處可以聞到商業氣息，加上滿滿的觀眾，打起來很有壓力，我還是習慣沒有觀眾的比賽。」

台塑企業從2011年就開始贊助桌球，更是連續5年贊助了林昀儒，如今桌球神童已在國際舞台大放異彩，看來台塑企業還真的很有眼光。

(中時電子報)