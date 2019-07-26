國產雜糧品質比進口好。(許素惠攝)

由於加工業者觀望，導致今年國產大豆庫存量迄今還有約3000公噸，雜糧基金會積極為農民銷售，成功媒合加工業者，每月至少可以去化300至500公噸，而且每公斤價格維持在5、60元，甚至70元，讓農民有合理利潤。

雜糧基金會董事長林源泉表示，大糧倉政策透過對地綠色補貼，鼓勵二期稻作休耕轉作雜糧，活化休耕農地，提高農民種植雜糧的意願，產量增加，導致今年庫存量迄今還有3000公噸。

受雜糧基金會委託整合小農成為契作主體、串聯加工業者的嘉義縣義竹生產合作理事主席翁育群分析，庫存量高的主因在於加工業者等待價格下跌的觀望態度，因為進口大豆很便宜，產製出來的豆製品售價不高，加工端也希望低價買到國產豆，然而國產豆耕作成本高，未到保本價格，農民也不輕易出售，雙方便僵持不下。

林源泉說，該基金會積極促成生產者和加工者交流對話，達成將產品標準化，在合理價格下相互支援供貨，盡量朝有機或產銷履歷生產，增強消費者對國產雜糧的識別度等共識，終於進一步成功媒合兩端。

翁育群指出，媒合出貨價格每公斤約5、60元，對生產者和加工者都是合理價格，豆子品規更高的，甚至可賣到70元，農民有利可圖，加工業者成本負擔適中，預計從8月到12月，接下來每月可出貨約300至500噸，直到年底現有庫存量便所剩無幾。

(中時 )