慶典最受歡迎的就是擲金龜活動，凡是連續擲筊6筊以上者，可以將象徵平安喜氣的黃金龜帶回家紀念。（黃金博物館提供）

關公節是金瓜石在地盛事之一，吸引許多遊子返鄉共同參與。（黃金博物館提供）

炎炎7月，火辣的太陽照射大地，超過攝氏30度的高溫，讓柏油路彷彿都暈出一層蒸氣。然而金瓜石百年廟宇勸濟堂26日主辦的「金瓜石關公節」活動，讓社區上上下下都活絡起來，酷熱的天氣擋不住金瓜石居民的熱情，為夏日的黃金山城增添熱鬧歡騰的節慶氣氛。

勸濟堂表示，慶典最受歡迎的就是擲金龜活動，凡是連續擲筊6筊以上者，一律致贈黃金龜1隻，將平安喜氣帶回家紀念；倘若無法擲出6筊的鄉親及信眾們也別失望，勸濟堂於今晚祝壽晚會8時及9時，將會抽出現場獎；隔天早上居民還自主發起義賣活動，所得將會捐給社區弱勢，歡迎大家一同來參加。

黃金博物館新任館長洪嘉駿相當接地氣特地到場參與團拜，與勸濟堂管理委員會、瓜山國小校友會及在地耆老們一同祈福。洪嘉駿表示，從社區籌備關公節的過程中，能感受到山城濃厚的人情味、長輩們延續文化的努力。

洪嘉駿說，勸濟堂擁有超過120年的歷史，不僅是金瓜石居民的信仰中心，在物資不豐的年代，陪伴金瓜石民眾度過艱苦的歲月，黃金博物館身為金瓜石社區的一份子，更是不能錯過社區大小事。

除了團拜活動，自下午4時起至晚上9時30分，還有一系列祝壽晚會活動，優人神鼓以隆重的鼓聲為大家揭開晚會序幕，瑞芳樂手們將帶來精采的演出，還有知名音樂創作人林垂立也將率領瑞芳星光歌唱班，帶來最新的創作歌曲，歡迎民眾把握機會踴躍參加，體驗山城特有的節慶氛圍。

(中時 )