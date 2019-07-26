關於台北高等行政法院駁回中國國民黨停止執行聲請，促轉會會表示感謝，並籲國民黨儘速移交檔案

促轉會表示該會於今年5月1日委員會議，針對中國國民黨前所通報之檔案清冊，決議第一階段審定其中33筆為政治檔案，應於30日內移歸為國家檔案，並以原件為原則。後中國國民黨向台北高等行政法院聲請停止執行，法院於7月24日作成裁定，駁回聲請，對此，促轉會表示感謝，並強調相關檔案均涉及二二八事件、動員戡亂體制及戒嚴體制，符合政治檔案定義，對於還原歷史真相有所助益，呼籲中國國民黨應儘速配合將33筆政治檔案移歸檔案管理局保管。

法院在駁回裁定中，指出相關檔案未來係納入檔案法管理使用，事涉公益；況且，檔案管理局在檔案之保管、典藏與應用之標準、技術、設施、環境均達國際檔案管理作業水準，已累積豐富之檔案移轉作業實務經驗，並不會如中國國民黨所主張——可能會對這些檔案造成毀損、滅失等「難以回復損害」的情形——故中國國民黨聲請停止執行於法不符。

有關中國國民黨所提復查申請案，促轉會稱該會業於7月24日第29次委員會決議，此外，除第一階段33筆檔案，其餘中國國民黨所通報之政治檔案清冊，促轉會將持續辦理審定作業，期待中國國民黨能積極協力，配合國家檔案移轉。

(中時 )