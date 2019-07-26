行政院長蘇貞昌南下東港不僅主持深水碼頭動土典禮，對高雄市長韓國瑜爬樹滅蚊、青年就業方案、輔選等問題也提出看法，當中他先批韓爬樹未照勞動規範戴安全帽、綁安全繩是錯誤示範，後則給予鼓勵加油、希望高雄登革熱能減少，同時他也感慨，「明年不知道自己還有沒有這個身分」。

針對韓國瑜爬樹滅蚊一事，蘇貞昌說，韓市長能夠注意地方登革熱病媒蚊是好事情，不過因為他到底是沒有行政經驗、剛剛做，所以很多事情並沒有用對的方法。他舉例，首長要爬樹也要照勞動規範，他沒戴安全帽、綁安全繩，就是錯誤的示範。

他強調，病媒蚊也不是在樹洞裡，這次的登革熱病媒蚊比較偏重室內。隨後他又說，韓市長能夠注重登革熱總比到處跑好，所以還是要給他鼓勵加油，希望高雄市登革熱能夠減少。

至於韓國瑜要求719水災比照去年中央加發2萬元部分，蘇貞昌說，對於災害補助，中央政府都是一個心意，地方有需要我們全力支持，但是因為全體同胞都是一樣，所以要公平、公正，有關災害補助，早在馬政府時期就訂有標準，沒有更改。

他再次強調，只要符合標準中央就會補助，若不符合標準，也不是因為誰比較會吵、喊的比較大聲就會跟別人不一樣，中央都是很公平，同樣關心。而針對青年就業方案，他則稱，今年失業率持續降低，是從2008年以來的新低，但青年失業率還是比較高，所以中央在做各種努力，包括4年用95億提高青年就業。

另外，因韓國瑜疑從8月起開始輔選，媒體詢問蘇貞昌是否一樣、且有PK意味，他則先聲明當院長190天來跑片全國各地，而後說明東港深水碼頭的意義，四兩撥千金回答該題。

但他在會中不斷講述自己為屏東的付出，他笑說，自己當過縣長、行政院長，也曾失業過5年，他嘗盡政治的冷暖、現實，也不知明年竣工時，還有沒有這個身分來參加，他是沒有要選舉的人，不用誇獎他，但事實就是事實，希望大家記得。

(中時 )