聚合發建設公司被控以出資購買4筆土地，卻登記在董事長陳世坤、妻陳素娟及總經理祁興國等個人名下，3人再與聚合發簽立「合建分售」契約興建豪宅，為聚合發逃漏3個年度營所稅高達2億多元。此外，陳並偽造文書，向銀行貸款9億多元。台中地院依違反《商業會計法》等罪判陳世坤夫妻各3年2月、1年10月；祁男2年3月徒刑；2名會計各1年及9月徒刑，可易科罰金；宣告沒收犯罪所得。全案仍可上訴。

判決書指出，聚合發公司在2006年至2012年間購買中市西屯區及潭子區、新竹縣竹北等4筆土地，陸續推出「獨秀」、「香褆」、「榮耀」、「夏麗宮」等建案，先將購地款項匯入陳世坤等人名下，3人以個人名義與地主簽約購地後，再與和聚合發分別簽立「合建分售」契約，透過《所得稅法》規定「個人出售土地之交易所得屬於『免稅』」優惠，來規避稅款。

聚合發建設此4個豪宅建案，已獲土地及營建利潤高達110億餘元，檢方認為利潤被陳世坤等人侵占，經法官追查發現，利潤款項仍留在聚合發公司，陳世坤等人是為聚合發建設逃漏2011年度、2014年度及2015年度營所稅，高達2億944萬餘元。

此外，陳世坤在2011年間並以聚合發公司的11億多元資金購買文心路上的土地，登記於個人名下，並將土地交易金額由原本的11億餘元，變造為16億餘元，墊高土地成本後，再持向銀行貸款9億7500萬元。

檢方查扣陳世坤等人財產共62億餘元，並將陳男等3人及2名會計人員分依違反《商業會計法》、偽造文書及侵占等罪起訴，法官追查，陳世坤等人買地的錢都來自聚合發公司帳戶。但陳世坤等人辯稱購地資金是自己的，建案是個人與公司合建案。

(中時 )