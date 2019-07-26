台北市議員王鴻薇在臉書發文。（翻攝王鴻薇臉書）

總統專機爆走私巨額免稅香菸醜聞，交通部長林佳龍喊查辦，派政務次長王國材進駐華航，逼華航開記者會對外說明，又逼華航董事長謝世謙請辭。對此，台北市議員王鴻薇痛斥交通部，「你們到底是要查真相還是在搶位子呢？」。

王鴻薇在臉書上發文說，華航昨開的記者會沒有人滿意，但身為主管機關的交通部嘴臉也太可鄙。你們到底是要查真相還是在搶位子呢？謝世謙應該交出董事長，但交通部你們查清楚了嗎？還是你們根本不想查清楚，交出代罪羔羊就想矇混，然後繼續做政治酬庸。

她表示，林佳龍逼退安插自己人早有前例。連觀光局副局長都不放過，逼著公務員提早退休，何況華航董座大肥缺。要換，就把寄生在華航的綠營權貴全部都換掉，少在那裡裝有魄力。

國立台灣師範大學政治學研究所、東亞學系教授范世平也在臉書發文說，「私菸案」蔡英文與謝世謙的記者會都讓人搖頭，「辣台妹」不見了，華膳空廚董事長葉菊蘭受訪時一問三不知，讓人看不到危機處理的能力。

他說，林佳龍不是要華航交出行政調查報告嗎？華航交了嗎？我要是林佳龍，今天就睡在華航董事長辦公室，等你報告出來。如果出不來，明天謝世謙就滾蛋，為什麼連這個都不敢？

(中時電子報)