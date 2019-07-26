花131元買麥香雞套餐 麥當勞尋千萬發票得主 14:202019/07/26 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市仁二路與愛三路口的麥當勞，今（26）日張貼特獎號碼得主的尋人啟事，要尋找這位千萬發票得主。（翻攝自基隆人大小事臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 統一發票昨（25）日公布5至6月的中獎號碼，特別號碼為「46356460」，獎金達1000萬元。而位在基隆市仁二路與愛三路口的麥當勞，今（26）日張貼特獎號碼得主的尋人啟事，要尋找這位千萬發票得主，麥當勞也表示，這位得主指點了1份麥香雞套餐，還使用「麥當勞報報」的APP兌換蘋果派買一送一優惠券活動，僅花費131元，就中了千萬發票，實在可喜可賀。 (中時 ) #發票 #麥當勞 #麥香雞 也許您會感興趣 推薦閱讀 邊騎邊掉錢 警調監視器找回糊塗男 13:432019/07/22 社會 台中購物節開始抽獎了 你知道怎麼對獎嗎？ 19:352019/07/22 旅遊 App Store 11月起開發票 16:092019/07/23 財經 讓台灣蔬果通行全球 台灣麥當勞攜農糧署推動GGAP國際認證 20:432019/07/23 財經 Uber開發票 最快11月實施 04:102019/07/24 財經要聞 台灣麥當勞 助在地農業前進國際 04:102019/07/24 產業．科技 曬143萬現金買金條發票 臉書曝：他韓粉名醫 20:402019/07/24 社會 5、6月發票千萬獎號46356460 完整獎號看這裡 13:362019/07/25 財經 麥當勞隱藏LOGO曝光 網驚長知識 16:212019/07/25 生活 買滷味、牛乳400元有找 在全聯中千萬發票 02:582019/07/26 生活 生活熱門新聞 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 - 生活 誰的境外？華航「境外交易說」笑翻金融圈 - 生活 - 中時 颱風最快今生成！吳德榮：這4天全台恐劇烈天氣 - 生活 只是賣太多菸？他揭華航最大漏洞 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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