統一發票昨（25）日公布5至6月的中獎號碼，特別號碼為「46356460」，獎金達1000萬元。而位在基隆市仁二路與愛三路口的麥當勞，今（26）日張貼特獎號碼得主的尋人啟事，要尋找這位千萬發票得主，麥當勞也表示，這位得主指點了1份麥香雞套餐，還使用「麥當勞報報」的APP兌換蘋果派買一送一優惠券活動，僅花費131元，就中了千萬發票，實在可喜可賀。

(中時 )