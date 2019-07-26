「勇敢新人」孔晨羽 發行《全新的我》迷你創作專輯，拍攝第二波抒情歌『晨曦』前一晚大失眠決定喝能量飲直接上陣，雖然長時間工作對晨羽是家常便飯，不過失眠加上工作拍攝時間，大約40小時未闔眼，但她仍卯足了勁全力拍攝，讓導演相當佩服。

導演為了拍攝「晨曦」MV，特別設計與名字「羽」字有關的意境，先是準備兩大袋羽毛由工作人員灑落身上營造唯美畫面，但由於羽毛纖維容易讓鼻子過敏，引起所有人員打噴嚏必須戴起口罩，孔晨羽為了不讓打噴嚏，只好憋氣拍攝對嘴，讓她笑說：「好像在練潛水唷，還好我肺活量大」，此外拍攝結束後身上的羽毛極難清理，未料隔了7天身上竟然還發現羽毛，讓孔晨羽驚呼：「太誇張啦」。

孔晨羽「晨曦」一曲講述「別害怕重新開始一段戀情，但一定要確定，自己不是為了逃避而貿然開始」，這讓單身的她坦言非常期待愛情，在上海EZ5駐唱時曾進戲院看了「比悲傷更悲傷的故事」，電影結束後跑到廁所哭了半小時，這讓她對愛情有了新體悟，至於另一半外型設定，她笑說只要比自己高其他完全不設限，重要的是生活步調要相同，不需要矯情戀愛手段，只需要能溫柔陪伴。

(中時電子報)