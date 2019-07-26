國安特勤夾帶上萬條私菸案情越滾越大，但總統府上下卻一致使用「超額採購」一詞企圖脫身，甚至連蔡英文臉書也使用「大量購買」的用語。

雖然總統府再次舉行記者會，表示侍衛室督導不周之處將嚴懲。他並指出，所謂貴婦團並非總統府人員而是華航地勤，所謂追加菸也非總統府人員所為；向府方借調的兩部車，經查沒有違法物品，所以歸還總統府交通科。不僅如此，黃也強調這類行為「積習已久」。

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(中時電子報)