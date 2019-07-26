大政治大爆卦-無色覺醒》上萬條私菸 府竟定調超額購買 14:142019/07/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安特勤夾帶上萬條私菸案情越滾越大，但總統府上下卻一致使用「超額採購」一詞企圖脫身，甚至連蔡英文臉書也使用「大量購買」的用語。 雖然總統府再次舉行記者會，表示侍衛室督導不周之處將嚴懲。他並指出，所謂貴婦團並非總統府人員而是華航地勤，所謂追加菸也非總統府人員所為；向府方借調的兩部車，經查沒有違法物品，所以歸還總統府交通科。不僅如此，黃也強調這類行為「積習已久」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安特勤走私近萬條香菸 柯P：管理的問題 11:542019/07/23 政治 《科技》SEMI：第二季全球矽晶圓出貨續降，季減2.2％ 17:222019/07/24 財經 櫃買「富櫃200指數神算王」 萬人參與獎勵加碼 18:152019/07/24 財經 愛奇藝萬劇齊發 《宸汐緣》4天破百萬 00:092019/07/25 娛樂 獲利重摔逾9成 日產裁員規模擴至萬人 04:102019/07/25 全球財經 櫃買新推「富櫃200指數神算王」 萬人參與獎勵加碼 10:442019/07/25 財經 萬達體育縮小赴美IPO規模 籌資不超3.08億美元 11:512019/07/25 財經 華航董座謝世謙道歉願承擔 坦言走私菸逾萬條 15:502019/07/25 生活 童綜合醫院發起萬人攝護腺免費篩檢 18:112019/07/25 生活 男餐廳吃飯遭陌生女塞了好幾萬 真相讓人鼻酸 18:232019/07/25 社會 政治熱門新聞 街頭民調直搗綠鐵票區 韓支持度驚死人 - 政治 不理私菸竟攻韓救災不力 蘇貞昌遭轟 - 政治 韓郭如何整合？謝龍介：最好給他這個位置 - 政治 走私硬拗超賣！張善政2句重擊小英 - 政治 私菸案府再撇清：無總統府政務機要人員涉入 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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